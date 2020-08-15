 

Военным разрешили использовать незаконные постройки россиян в качестве целей для стрельб

15.08.2020, 17:00, Разное

Вооруженные силы РФ задействуют новейшие образцы отечественного вооружения для борьбы с незаконными теплицами и другими типами строений. Все незаконно возведённые сооружения приравниваются к объектам вероятного противника, а земля под ними — к временно оккупированной территории.

«Мы в армии прекрасно понимаем масштаб проблемы: сегодня незаконный сортир, а завтра — база НАТО. Но нет такой проблемы, которую нельзя было бы не решить хорошим ядерным ударом. А проблемы мы решать любим и умеем. Граждане воротят на дачных участках что хотят, отказываются сносить, ведут себя агрессивно. Раньше для учений надо было спецоперацию в Чечне и Дагестане проводить, сейчас все будет гораздо проще. Вообще, немцы не дадут соврать, наша армия — самый главный пацифист, кого угодно принудим к миру. Будем наносить авиационные и ракетные удары по всей стране. Заодно и новую «Сатану-3000» откалибруем, а то что-то она в последнее время мажет», — заявил представитель Минобороны генерал-майор Иванов.

Все сопутствующие разрушения находящихся рядом легальных построек решено признать вынужденной мерой. Собственники недвижимости смогут обратиться с соответствующими жалобами в ЕСПЧ. В целях противодействия панике и общественной истерии предварительного уведомления о начале и месте проведения стрельб среди населения производиться не будет.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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