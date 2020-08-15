 

Путин и Лукашенко договорились “укреплять союзнические отношения” – Кремль

15.08.2020, 16:01, Новости дня

Президент России Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко во время сегодняшнего телефонного разговора “подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений”. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

“Лукашенко информировал о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства. Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений”, – заявили в пресс-службе российского президента.

Кроме того, Путин и Лукашенко “дали позитивную оценку” факту возвращения в Россию 32 наемников ЧВК “Вагнер”, которые были задержаны под Минском в конце июля.

Сегодня на правительственном совещании Лукашенко сказал, что ему нужно срочно связаться с Путиным в связи с протестами в Беларуси, “потому что это уже угроза не только Беларуси”. В сообщении пресс-службы белорусского президента по итогам разговора никаких деталей не приводилось.

Протесты в Беларуси продолжаются с вечера 9 августа. Митингующие считают результаты президентских выборов, которые проходили с 4-го по 9 августа, фальсифицированными. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. Для разгона демонстрантов силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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