Врач рассказал, можно ли определить наличие сальмонеллы по скорлупе яйца

15.08.2020, 15:53, Разное

Испанский врач-диетолог Айтор Санчес пояснил о правилах безопасного питания. Специалист ответил на вопрос, можно ли по внешнему виду определить наличие в яйцах сальмонеллы по их скорлупе.

Последствия сальмонельоза могут быть крайне тяжёлыми и ощущаться ещё долгие годы. Это заболевание передается через некоторые продукты питания в случае их неправильного использования. Часто частицы бактерии попадаю в организм человека с яичной скорлупы. Иногда в СМИ можно найти публикации, якобы, инфекцию можно распознать по внешнему виду яиц.

Однако, по утверждению Айтора Санчеса, эта информация не соответствует действительности. Есть ли на скорлупе какие-либо заразные частицы, установить зрительно не удастся. Ни на цвет, ни на внешний вид заболевание не повлияет, поэтому не стоит пытаться понять его наличие «на глаз». Для того, чтобы снизить риск заражения, следует обязательно придерживаться правил безопасности.

Так, мытьё яиц необходимо проводить только непосредственно перед приготовлением. При этом, очищая их поверхность, нельзя применять какие-либо моющие или дезинфицирующие химические средства, так как через поры они могут попасть внутрь. Все загрязнения со скорлупы удаляются только сухой щеткой. Как пишет «Слово и дело», в холодильнике этому продукту нужно выделить отдельное от других место. Лучше исключить из рациона сырые яйца, так как они могут содержать не только бактерии сальмонеллы, но и другие.