 

Карли Клосс и Кайя Гербер стали совладелицами журнала W Magazine

15.08.2020, 15:31, Разное

Карли Клосс – лидер группы инвесторов, которая вчера приобрела модное издание W Magazine. К 28-летней модели присоединились ее 18-летняя коллега по цеху Кайя Гербер, 35-летний автогонщик Льюис Хэмилтон, основатель Blumhouse Productions Джейсон Блум и другие. Ответственной за собрание инвесторов выступила Сара Мунвз – первая женщина, которая стала главным редактором журнала за всю его 50-летнюю историю.

Карли Клосс и Кайя ГерберЛьюис Хэмилтон

Мы сделали это с помощью Zoom, никто из нас не встречался лично,

— рассказала она о сделке, отметив в заявлении, выпущенном Variety, что W Magazine продолжит основываться на плюрализме мнений, равенстве и поддержке молодых талантов в сфере моды, искусства, культуры:
 
Для меня большая честь продолжать руководить невероятной командой W. Благодаря нашему удивительному редакторскому и оригинальному контенту мы порадуем аудиторию новыми решениями и привлечем новых участников, поскольку мы расширяем наш глобальный след в постоянно развивающемся цифровом медиа-ландшафте, сохраняя наследие W как главного лидера в искусстве, культуре и моде.

Также с 2021 года журнал вернется к изданию шести печатных выпусков в год.



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