Эксперты анонсировали запуск спутника-шпиона за коровами

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15.08.2020, 15:30, Разное

Зарубежные эксперты в области космических исследований анонсировали запуск специального спутника-шпиона, наблюдающего за стадами коров. Таким образом будет отслеживаться выброс животными в атмосферу метанового газа.
Отправной точкой научного мероприятия стал факт того, что ученым в настоящий момент известно ориентировочно количество метана, который выбрасывают промышленные и аграрные структуры, но остается неучтенным объем, выделяемый сферой животноводства. Испытательным полигоном для проведения космической миссии станет Новая Зеландия. Выбор этой страны обусловлен тем, что в ней имеется очень большая популяция молочных коров – около пяти миллионов голов. По словам экспертов, эти домашние животные являются одним из главных источников метанового газа, который поступает в атмосферу и усиливает таким образом парниковый эффект. Стоит отметить, что новозеландские статистические службы обладают более-менее достоверными данными по выбросам газа в этой сфере, а это обеспечит необходимую точность в проверке параметров спутника.

Сообщается, что вывод спутника-шпиона за коровами намечен на 2022 год. В случае положительных результатов миссии фиксация метановых выбросов данным оборудованием будет обеспечена в любом регионе планеты.



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