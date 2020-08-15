 

Звезда «ДОМа-2» Алексей Безус впервые показал поклонникам отца

15.08.2020, 15:30, Разное

В своем микроблоге Instagram звезда «ДОМа-2» Алексей Безус впервые показал подписчикам своего отца, к которому он приехал в гости в Подольск. В этом городе прошло детство участника скандального реалити-шоу.
Алексей Безус опубликовал фотографию с отцом, а фолловеры отметили, что они очень похожи. По словам участника телестройки, у его родителя очень редко бывают выходные дни, поэтому он ценит каждую минуту, проведенную вместе. Звезда «ДОМа-2» посетил с отцом кафе, после чего пошел в магазин электроники, где купил родному человеку мобильный телефон.

По словам Алексея Безуса, отец не хотел бы видеть сына «сраженным или грустным». Поэтому участник реалити-шоу делает все для того, чтобы «бороться за свое место в жизни». Подписчики пожелали отцу крепкого здоровья, а Алексею Безусу не останавливаться на достигнутом.

Родителя участника «ДОМа-2» фолловеры увидели впервые, а вот его мать уже появлялась на совместных снимках. Кроме этого, она на несколько дней приехала на Поляну, чтобы поближе узнать Милену Безбородову – избранницу своего сына.



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