Валентина Легкоступова во время первых родов была на грани смерти

15.08.2020, 15:09, Разное

Валентина Легкоступова, которая вчера, 14 августа, ушла из жизни в возрасте 54 лет, была на грани смерти еще во время первых родов. За жизнь артистки врачам пришлось бороться на протяжении восьми часов.

Скоропостижная смерть певицы связана с травмой головы, а также с достаточно поздним обращением за медицинской помощью. Валентина Легкоступова решила оставить сцену в 90-х годах прошлого века, когда подарила своему первому супругу Игорю Кушнареву дочь Анэтту. Знаменитость неоднократно признавалась, что пошла на этот шаг осознанно ради материнства. По всем показаниям Валентина Легкоступова должна была умереть, но врачи буквально «вытащили ее с того света». Как вспоминала исполнительница, дедушка, который не был верующим человеком, упал на колени и молился за ее спасение.

Когда дочери Анэтте было три года, семья распалась. Валентина Легкоступова узнала о том, что супруг ей изменил. Изначально пара договорилась, что в их отношениях не будет места неверности и романам на стороне. Певица не смогла смириться с этим и ушла от мужа.

Второй раз звезда 90-х вышла замуж за Алексея Григорьева, от которого родила сына по имени Матвей. Брак закончился из-за пристрастия сына известного режиссера к спиртным напиткам. Недавно Валентина Легкоступова согласилась выйти замуж за яхтсмена Юрия Фирсова, который длительное время добивался ее благосклонности. Пара венчалась, но их союз длился недолго, так как певица скоропостижно скончалась.