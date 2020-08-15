 

Анастасия Решетова раскрыла “фишки” своего макияжа

15.08.2020, 15:09, Разное

Анастасия Решетова раскрыла секреты своего эффектного внешнего вида. Светская львица поделилась некоторыми секретными фишками своего макияжа.
На странице профиля в соцсети Instagram Анастасия Решетова часто радует подписчиков яркими образами в вечерних платьях и нарядах с разнообразных светских мероприятий. Поклонники звезды всегда восхищаются, как ей удается всегда выглядеть свежей и красивой. В новой публикации модель решила поделиться с фанатами некоторыми секретными фишками.

Герлфренд Тимати назвала простой, но очень действенный метод для придания внешности яркости. Оказалось, что изменить свой образ за секунды можно правильным макияжем. Для этого модель акцентирует внимание на губах, эффект припухлости им она придает контурным карандашом. Сначала девушка выделяет форму губ нюдовым оттенком, а после уже пользуется любимой губной помадой. Такая «изюминка» во внешности делает губы визуально более пухлыми и эротичными.

Кроме этого, пишет «Глобалмск», следует обязательно обращать внимание на глаза, которые можно сделать зрительно более томными и выразительными. Однако Анастасия Решетова советует сосредоточиться на чем-либо одном, подчёркивая либо губы, либо глаза. Также модель советует растушевывать на губах нанесённую помаду подушечками пальцев. При использовании такого лайфхака они выглядят более притягательными.



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