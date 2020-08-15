Нехта народ

15.08.2020, 15:06, Разное

Как Телеграм свергает Лукашенко.

За пару часов до того, как я сел писать эту реплику, министр культуры Беларуси Юрий Бондарь совершил ходку в народ — в Белорусский государственный университет культуры и искусства (БГУКИ). На встрече министр пояснил дословно: «А кто вам сказал, что у нас проходят забастовки?»

И под дружный хохот студентов добавил: «То, что вам пишут некоторые телеграм-каналы — не является фактом».

Юрий Бондарь. Фото: PhotoXpress

О чем нам говорит эта сцена? Как минимум о том, что министр культуры Беларуси никогда не заглядывал в мессенджер Телеграм, иначе он бы знал, что в тех самых «некоторых телеграм-каналах», которые — сегодня это уже можно констатировать с уверенностью — стали могильщиками власти Лукашенко, не пишут, а показывают. Показывают видеохронику, которая на порядок убедительнее любого текста, написанного даже самым талантливым мастером пера. Особенно в эпоху тотальной лжи, стыдливо именуемой post-truth (послеправдой).

То, что министр культуры не заглядывал в Телеграм, еще полбеды. Гораздо страшнее, что министр и, похоже, белорусская власть целиком не понимают, как сегодня устроено информационное пространство, что в нем работает и что не работает, как можно и как нельзя вести себя с людьми, более 20 лет живущими в условиях тотальной осведомленности.

Непонимание информационных реалий белорусская власть дополняет неумением читать историю. Догадываюсь о природе этого неумения: видимо, оно как-то оправдывается первой строкой национального гимна («Мы, беларусы — мірныя людзі»). Ну так ведь и власти Румынии в свое время тоже свято верили, что «кукуруза не взрывается».

Как бы там ни было сегодня в Беларуси власть методично совершает стандартные ошибки:

отправляет за решетку политических оппонентов, всех, кроме одной, а после того, как та вчистую побеждает на выборах, ее высылают за границу, полагая, видимо, что баба с возу — мерину благодать;

давит мирные демонстрации с показным зверством;

делает вид, что в стране ничего не происходит, а если что-то где-то кое-где и порой, то враги на то и враги, чтобы клеветать.

Предположим, что незнание истории объясняется высокомерием, но как объяснить дикость с отключением мобильной связи и интернета?

Положили, типа, сайты вроде Tut.by и делу конец? Это где вас так научили, в Иране?

Ну да бог с ней, с белорусской властью. Пора, полагаю, уже представить читателям главного героя моей реплики — телеграм-канал НЕХТА (белорусское слово для «некто»). Не будет преувеличением сказать, что именно НЕХТА обеспечивает сейчас тотальное информирование общества как внутри страны, так и за ее пределами.

Ведущий телеграм-канала Нехта Степан Путило в виде ростовой куклы. Фото: соцсети

Во всех новостных лентах, которые я читаю ежедневно — английских, французских, немецких, португальских, румынских, израильских, даже греческих и венгерских — ключевую фактографию предоставляют документальные видеокадры НЕХТА, источника информации, о существовании которого еще вчера не знал никто в мире.

Каким образом НЕХТА добился сенсационного успеха, а — главное — феноменальной эффективности, которая позволяет каналу не только своевременно информировать людей о происходящих событиях, но и координировать их действия (дезавуировать перемещения «космонавтов», называть адреса домов и коды от подъездов, в которых можно укрыться от побоев и т.п.).

Не секрет, что успех НЕХТА полностью обеспечивает Web 2.0, та самая пресловутая передача контроля за информацией в руки самих создателей этой информации. В этом отношении НЕХТА похож на любую традиционную социальную сеть: контент в канале создают сами участники канала.

Об эффективности такой схемы достаточно привести один факт: когда я впервые узнал о существовании НЕХТА 10 дней тому назад, на канале было чуть более 500 тысяч подписчиков (число, разумеется, уже огромное).

Сейчас в информационный обмен вовлечены уже 1 млн 897 тысяч 813 человек!

Скриншот страницы канала Нехта

Информация на канале НЕХТА распространяется в геометрической прогрессии именно потому, что каждый участник имеет возможность запостить в ленте собственные видеодокументы. Единственное условие — указывать географическое место записи, дату и время. Из не прекращающегося потока документов складывается в реальном времени не только тотальная по целостности картина событий, которые отражают всю территорию государства, но и беспрецедентная скорость распространения информации об этих событиях.

Люди сначала постят в НЕХТА видеодокумент, затем показывают его со своего смартфона всем окружающим, кто находится рядом на митинге, стоит под стенами изолятора на улице Окрестина, участвует в стачке рабочих МЭТЗ, БМЗ, РНПЦ Кардиологии, Мебельной фабрики «ЗОВ» и тысяче других мест.

Все видят эффективность канала, тут же на него сами подписываются и сами же начинают передавать свои фото и видеофакты.

В результате мы получаем уникальный по эффективности информационный канал, который в силу интерактивности действует как реальный лидер и координатор национального сопротивления после фальсификации на выборах. Это особенно актуально в ситуации, когда победившую на выборах Светлану Тихановскую выпроводили за пределы страны.

Web 2.0 обеспечивает концептуальное превосходство НЕХТА, однако его жизнестойкость обеспечивается исключительно достоинствами самой платформы — Telegram. Мессенджер Дурова — это, безусловно, следующий шаг в развитии после традиционных социальных сетей. Для того, чтобы закрыть Telegram, властям нужно приложить несопоставимо больше усилий, чем в случае с социальными сетями вроде Facebook, Twitter, ВКонтакте. Опыт РФ тому отличное подтверждение. Telegram можно завалить, однако лишь на короткое время. Быстро поднимаются альтернативные прокси-сервера и гидра диссидентства опять начинает разрушать пирамиду единомыслия.

Как я уже сказал, белорусские власти оказались совершенно неподготовленными к развитию событий в стране, не выполнили домашнего задания, не изучили специфику современного информационного пространства, поэтому методы борьбы выбрали удручающе жалкие.

Первое, самое простое и настолько же неэффективное — это попытка тупой блокировки Telegram, которая, по очевидным причинам, завершилась фиаско.

Тогда из загашников ГПУ-НКВД извлекли другие, не менее замшелые и совсем уж смехотворные инструкции. Лет 50 назад в определенных структурах считалось, что самый эффективный способ борьбы с информацией — это дискредитация личности того, кто информацию распространяет. Если кто-то заявляет, что «Советская власть — это зло», достаточно всем продемонстрировать (в идеале — добиться признания из первых уст), что заявитель — клептоман, потомственный шизофреник, белогвардеец, японский шпион, уголовник, бывший полицай, власовец, а если очень повезет, то и педофил. После такого разоблачения любая вражеская риторика просто обязана рассыпаться в прах.

Сказано — сделано. Стали рыть под организаторов НЕХТА. Оказалось, дело совсем темное.

У телеграм-канала нет своего веб-сайта (уже подозрительно). Ведут его всего четыре человека, окопавшихся в Варшаве. Учредил НЕХТА пять лет назад в форме музыкального YouTube-канала некий персонаж по имени Степан Путило (он же Степан Светлов).

Главный редактор Роман Протасевич, получивший политическое убежище также в Польше. Других имен (да и имена ли это?) никаких нет.

Все пять лет к ряду проект Путило-Светлова-Протасевича планомерно и целенаправленно сражался с «режимом Лукашенко», регулярно снимал разоблачительные видео о коррупции белорусских властей. При этом никакой рекламы на канале не было.

И вот теперь мы хотим спросить у вас, дорогие наши советские товарищи, на чьи денежки куражится эта вражина?! На чью мельницу льет свою гнилую воду?! Вопрос риторический, все и так уже разглядели неприглядные уши Обамы и говорящий сам за себя нос Мадлен Олбрайт.

Замечательный подход, не правда ли? Ну как вам сказать… Лет пятьдесят тому назад действовал исправно. Вот только сегодня звучит как пародия.

На собственную несостоятельность.

Все портит проклятый Web 2.0 и его видеоформат! Документальные кадры со зверствами силовиков при разгоне мирных жителей, аудиозаписи из-под стен изолятора, на которых за нечеловеческими воплями разве что не слышится треск сокрушенных ребер, вот это вот все не нуждается в дискредитации модераторов канала НЕХТА.

Точнее, на фоне подобной визуальной документалистики атаки ad personam выглядят оскорбительно даже для имбецила. Какая мне разница, кем был Раскольников — членом РСДРП со дня основания или зоофилом, если передо мной лежит видеозапись, на которой целиком запечатлен эпизод с топором и старухой?

К тому же и сам ad personam пробился не в кассу: видеоклипы в канале НЕХТА делают не Путило с Протасевичем, а тысячи и тысячи непосредственных прямых участников событий.

Короче, в эпоху гиперинформации было бы неплохо освежить методички. Сейчас, боюсь, что-то менять уже поздно.

Под конец все-таки закину ложку дегтя. Семантический анализ (уж простите старому филологу фанфаронство) канала НЕХТА не оставляет сомнений, что это канал идеологический, политический и строго ангажированный. Все мотивации легко считываются по риторике редакционных комментариев, сопровождающих публикации рядовых пользователей, и выдают однозначно политическую повестку дня.

Выводы эти, впрочем, ровным счетом ничего не меняют в инвариантной оценке происходящих в Беларуси событий:

когда я собственными глазами вижу, как опричники измываются над мирными гражданами, мне абсолютно без разницы, кто сидит в рубке киномеханика — майор Джонсон из Лэнгли, графство Фэрфакс, штат Вирджиния, или майор Васечкин из кабинета № 37 по адресу, г. Минск, пр. Независимости, 17.

Сергей Голубицкий

журналист, автор проектов minoa.biz и vcollege.biz