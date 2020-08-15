Волонтеры запустили 25-метровый флаг Украины в сторону Крыма

15.08.2020, 14:54, Новости дня

15 августа украинские активисты запустили в небо 25-метровый флаг Украины на административной границе с оккупированным Россией Крымом. Видео запуска опубликовала в Facebook активистка Наталья Лютикова.

Флаг, к которому были привязаны черные и красные воздушные шары, поднялся в небо над КПВВ “Чонгар” в Херсонской области.

По информации очевидцев, флаг потоком воздуха унесло на территорию Крыма.

Волонтеры также отправили в сторону Крыма две тысячи листовок с надписью “Крым – это Украина”.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.