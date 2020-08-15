 

Въезд на автомойку сына Грудинина перекрыли по приказу его отца

15.08.2020, 14:53, Новости дня

Рабочие, нанятые главой ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлом Грудининым, заблокировали въезд на автомойку, принадлежащую сыну предпринимателя Артему. В частности, они установили отбойники, чтобы перекрыть дорогу к объекту, информирует созданное Артемом Грудининым движение.

Движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!» сообщает, что 15 августа возле автомойки, принадлежащей Артему Грудинину, «высадился» десант рабочих. Они «в спешном порядке начали устанавливать отбойники, чтобы перекрыть проезд к объекту собственности предпринимателя».

«Таким образом, «клубничный олигарх», в очередной раз хотел показать своему сыну и общественникам, кто в поселке хозяин», – говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что почти вся земля на территории поселка находится в собственности ЗАО «Совхоз имени Ленина. В данном случае сотрудники находились строго на земле предприятия и не нарушали границ частной собственности.

«Казус ситуации заключается в том, что приказ об установке отбойника дал Павел Грудинин, переизбрание которого директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» признано незаконным», – говорится в сообщении.

Напомним, 10 июля Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск семи акционеров «Совхоза имени Ленина» и признал недействительным избрание директором предприятия Павла Грудинина.

В августе стало известно, что сын бизнесмена Павла Грудинина Артем создал общественное движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!», которое призвано «бороться с произволом» своего отца.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Дональд Трамп упустил шанс создать коалицию против Китая

25.07 / Захарова указала Климкину на превращение Украины в «мировую проблему»

16.07 / Госдеп решил «подружить» американцев и сербов за 500 тыс. долларов

10.08 / Утверждено обвинительное заключение по делу Навального о клевете

26.06 / Российский истребитель поднят на перехват самолетов-разведчиков над Черным морем

08.07 / Число случаев заражения коронавирусом в США выросло на рекордные 60 тыс. за сутки

20.07 / “У нас нет авансов, нас все время дергают”. Нардеп Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату

09.07 / СБУ решила попросить Гонтареву не выражать свое мнение об МВФ. А может, СБУ все-таки займется тем, чем ей положено?

06.07 / Раскупили за день. Илон Маск запустил в продажу красные шорты Tesla

07.07 / ООН заявила о росте числа крайне бедных людей в мире впервые с 1998 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска