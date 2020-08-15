Въезд на автомойку сына Грудинина перекрыли по приказу его отца

15.08.2020, 14:53, Новости дня

Рабочие, нанятые главой ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлом Грудининым, заблокировали въезд на автомойку, принадлежащую сыну предпринимателя Артему. В частности, они установили отбойники, чтобы перекрыть дорогу к объекту, информирует созданное Артемом Грудининым движение.

Движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!» сообщает, что 15 августа возле автомойки, принадлежащей Артему Грудинину, «высадился» десант рабочих. Они «в спешном порядке начали устанавливать отбойники, чтобы перекрыть проезд к объекту собственности предпринимателя».

«Таким образом, «клубничный олигарх», в очередной раз хотел показать своему сыну и общественникам, кто в поселке хозяин», – говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что почти вся земля на территории поселка находится в собственности ЗАО «Совхоз имени Ленина. В данном случае сотрудники находились строго на земле предприятия и не нарушали границ частной собственности.

«Казус ситуации заключается в том, что приказ об установке отбойника дал Павел Грудинин, переизбрание которого директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» признано незаконным», – говорится в сообщении.

Напомним, 10 июля Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск семи акционеров «Совхоза имени Ленина» и признал недействительным избрание директором предприятия Павла Грудинина.

В августе стало известно, что сын бизнесмена Павла Грудинина Артем создал общественное движение «За Совхоз! За людей! За достойное будущее!», которое призвано «бороться с произволом» своего отца.