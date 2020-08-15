При обрушении шахты в Коми погибли четыре человека

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15.08.2020, 14:48, Новости дня

В Коми на шахте «Воргашорская» произошло обрушение, погибли четыре человека, сообщил источник в экстренных службах региона.

«При обрушение надземной галереи с ленточным конвейером для транспортировки угля на шахте «Воргашорская» в республике Коми погибли четверо сотрудников предприятия», – сказал собеседник РИА «Новости».

На сайте регионального ГУ МЧС уточняется, что шахта принадлежит АО «Воркутауголь». На место отправлены военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) Печорского угольного бассейна.

В марте в Коми двое горняков погибли на шахте «Воркутинская» после выброса метана в забое, на поверхность вывели более 40 человек. Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочих.



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