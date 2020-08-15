Врио губернатора Севастополя проведет прямой эфир в соцсетях

15.08.2020, 14:08, Новости дня

Врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев проведет в субботу прямой эфир в соцсетях.

Эфир начнется в 16.00 мск, Развозжаеву можно задать вопросы в комментариях, информирует Telegram-канал «Мы Вместе – Севастополь».

Трансляция будет вестись в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и Instagram.

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Публикация от Михаил Развожаев (@razvozhaev.m) 15 Авг 2020 в 1:54 PDT

Ранее Развозжаев присоединился к работе волонтерского штаба #МыВместе и призвал молодых людей становиться волонтерами.