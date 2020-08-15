Минск сообщил о разговоре Путина и Лукашенко

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15.08.2020, 13:53, Новости дня

В субботу состоялись телефонные переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг республики Белоруссия, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Ранее белорусский президент анонсировал беседу с российским коллегой, он сообщил, что планирует обсудить ситуацию в республике, так как происходящее касается всего пространства Союзного государства.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Лукашенко сделал выбор в пользу России



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