Минск сообщил о разговоре Путина и Лукашенко

15.08.2020, 13:53, Новости дня

В субботу состоялись телефонные переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг республики Белоруссия, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Ранее белорусский президент анонсировал беседу с российским коллегой, он сообщил, что планирует обсудить ситуацию в республике, так как происходящее касается всего пространства Союзного государства.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Лукашенко сделал выбор в пользу России