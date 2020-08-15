В РФ произвели первую партию вакцины от коронавируса

15.08.2020, 13:53, Новости дня

Первая партия вакцины против нового коронавируса произведена в России, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В министерстве сообщили, что «произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи», передает ТАСС.

Ранее в субботу Минздрав сообщил о начале производства вакцины от коронавируса.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что необходимое для россиян количество вакцины от нового коронавируса можно будет произвести за 9-12 месяцев.