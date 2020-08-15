Ефремова выписали из больницы

15.08.2020, 13:48, Новости дня

Врачи выписали актера Михаила Ефремова из Боткинской больницы, в данный момент он находится дома, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Пашаев сообщил, что Ефремов «находится дома». При этом адвокат пока не знает диагноз актера, передает ТАСС.

Ранее Пашаев попросил разрешить актеру прогулки под домашним арестом.

Напомним, Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт.

Между тем СМИ опубликовали протокол допроса, на котором актер признал вину в совершении смертельного ДТП. Под документом подписались артист и Пашаев.

В суде были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно.

При этом Ефремов говорил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».