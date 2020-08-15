 

Электронного голосования на местных выборах не будет – глава ЦИК Украины

15.08.2020, 13:42, Новости дня

Голосование на местных выборах, которые состоятся в Украине 25 октября, будет проходить традиционным способом, пилотные проекты по электронному голосованию применены не будут. Об этом заявил глава Центризбиркома Украины Олег Диденко, сообщило ZN.UA.

“Изменениями в кодекс введена возможность проведения таких экспериментов. Но условия, в которых происходит подготовка к выборам, их специфика и сложность не дают нам возможности должным образом их подготовить”, – отметил он.

В начале июня вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Минцифры готовит систему для моделирования онлайн-голосования. По его словам, за своих кандидатов с помощью этой системы могут проголосовать жители небольших городов.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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