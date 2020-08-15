Топ-менеджер ДТЭК возглавил рейтинг 30 лучших HR-директоров Украины

15.08.2020, 13:42, Новости дня

Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко возглавил рейтинг 30 лучших HR-директоров Украины по версии издания Delo.ua и “ТОП-100. Рейтинги крупнейших”.

Как пишет издание, рейтинг формировался из трех оценок: 20% – голосование читателей на сайте Delo.ua; 60% – экспертного жюри; 20% – редколлегии. В лонг-лист вошло 150 человек.

Кандидатов оценивали по таким критериям: корпоративная культура (качество внутренних коммуникаций); корпоративное образование (качество корпоративных образовательных программ обучения и развития персонала); качество социальных программ HR (полезность для общества); инновационность (инновационные решения в сфере управления персоналом).

Первое место занял Кучеренко. В пятерку лидеров вошли также директор по персоналу “McDonald’s Украина” Наталья Тиморина, директор по управлению персоналом и развитию организации компании “Киевстар” Оксана Олейник, HR-директор Luxoft Eastern Europe Наталья Горбенко и директор департамента по работе с персоналом Eldorado Сергей Береснев.

“Очень приятно, что читатели и редколлегия издания Delo.ua, а также внешние эксперты высоко оценили работу всей нашей НR-команды, главная цель которой – обеспечить условия для максимального развития, самореализации и профессионального роста каждого сотрудника ДТЭК. В компании выстроена единая система обучения и развития сотрудников – от топ-менеджеров до рабочих. Такой подход позволяет нам закрывать более 80% вакансий управленцев внутренними кандидатами”, – цитирует Кучеренко пресс-служба ДТЭК.

В ДТЭК Кучеренко работает с 2009 года. Он разрабатывал HR-стратегию компании до 2030 года, а после – концепцию развития Academy DTEK. В 2019 году за этот проект Academy DTEK получила первое место в номинации “Корпоративная социальная ответственность” от Global CCU, отметило издание.