Госэкониспекция Украины за неделю выявила нарушений на 30 млн грн

15.08.2020, 13:42, Новости дня

За неделю Госэкоинспекция Украины провела 470 проверок на 250 объектах, об этом сообщил глава службы Андрей Малеваный 14 августа в Facebook.

По его информации, за нарушение природоохранного законодательства было предъявлено претензий на 30 млн грн.

“Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства касались незаконной рубки деревьев. В Винницкой области за незаконную рубку 1227 деревьев до степени прекращения роста деревьев разных пород рассчитан ущерб на более чем 20 млн грн. Материалы направлены в управление СБУ в Винницкой области для принятия решения об открытии уголовного производства”, – написал Малеваный.

З 7 по 13 серпня Держекоінспекція:• провела 470 перевірок на 257 об’єктах;• склала 445 протоколів про адміністративні… Posted by Андрій Мальований on Reede, 14. august 2020

В Николаевской области незаконная вырубка 70 дубов нанесла ущерб на 890 тыс. грн. Экологической инспекцией претензии за нелегальную вырубку были выдвинуты в Сумской (683,5 тыс. грн), Черниговской (5 млн грн) и Днепропетровской (666 тыс. грн) областях.