“Бавария” в 1/4 финала ЛЧ разгромила “Барселону” 8:2. Каталонцы пропустили восемь мячей впервые с 1946 года

15.08.2020, 13:42, Новости дня

Мюнхенская “Бавария” разгромила испанскую “Барселону” в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 8:2. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В составе немецкого клуба дублями отметились Томас Мюллер (4-я и 31-я минуты) и Филиппе Коутиньо (85-я и 89-я минуты), по одному мячу забили Иван Перишич (22), Серж Гнабри (28), Йозуа Киммих (63) и Роберт Левандовский (82).

В составе “Барселоны” отличились Алаба и Луис Суарес (7-я и 57-я минуты соответственно).

Как отмечает портал Goal.com, восемь мячей в одном матче “Барселона” не пропускала с 1946 года, когда со счетом 8:0 проиграла “Севилье” в Кубке Испании. За три года до этого “Барса” проиграла со счетом 11:1 мадридскому “Реалу” в полуфинале кубка, в 1940-м с таким же счетом каталонский клуб уступил “Севилье” в мачте чемпионата.

23 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции УЕФА отложил проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были запланированы на май 2020 года.

17 июня исполнительный комитет УЕФА утвердил положение о доигровке сезона 2019–2020 годов в Лиге чемпионов: начиная с четвертьфинала все игры будут проходить на двух стадионах Лиссабона – “Да Луж” и “Жозе Алваладе”. Финал ЛЧ состоится 23 августа.