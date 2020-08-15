На Камчатке появится курорт «Парк Три вулкана»

15.08.2020, 13:30, Новости дня

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание по развитию экологического туризма. В нем приняли участие врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, представители федеральных и региональных министерств и руководители российских природоохранных объектов, информирует пресс-служба правительства России.

Чернышенко напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос о разработке национального проекта в сфере туризма, подчеркнув, что экологический туризм должен стать одним из его ведущих направлений, говорится в сообщении на сайте правительства.

«У РФ огромный потенциал для развития экотуризма. Страна занимает первое место по площади особо охраняемых природных территорий, при этом доля экотуризма в общей структуре национального туристического рынка составляет всего 2%. Необходима серьезная работа по развитию и поддержке национального экотуризма, в том числе вложения в инфраструктуру национальных парков и заповедников. Строительство новых объектов, дорог и портов должно идти со строгим соблюдением природоохранных норм», – сказал он.

В ходе совещания участники ознакомились с планами создания курорта «Парк «Три вулкана» в Камчатском крае, а также озвучили предложения по развитию экологического туризма в стране в части внесения изменений в законодательство для создания единых основ правового регулирования сферы туризма.

По итогам совещания Чернышенко дал поручение Ростуризму и Минприроды совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» предусмотреть в рамках разрабатываемого национального проекта по туризму реализацию проектов по созданию объектов туристской инфраструктуры на особо охраняемых и иных природных территориях, в том числе в Дальневосточном федеральном округе.

Кроме того, Минтрансу, Минвостокразвития, Ростуризму и Минфину было поручено подготовить предложения по поддержке проекта «Парк Три вулкана» с учетом необходимости строительства автомобильных дорог, инженерной магистральной инфраструктуры, морского терминала для приема круизных пассажирских судов в бухте Вилючинской.

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