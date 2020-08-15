Брэд Питт подал новое заявление в суд против Анджелины Джоли

15.08.2020, 13:06, Разное

Анджелина Джоли и Брэд Питт проходят через длительный бракоразводный процесс, споры по поводу опеки на детьми и постоянные обвинения в адрес друг друга в прессе. Еще в июле инсайдеры People писали о том, что все эти трудности позади, и четыре года спустя Анджелина и Брэд наконец пришли к единому мнению по поводу воспитания своих шестерых детей и больше не враждуют друг с другом. Все было хорошо… до определенного момента: сейчас Джоли пытается отстранить частного судью Джона Одеркирка, занимающегося ее бракоразводным процессом, якобы из-за деловых контактов этого самого судьи с адвокатами Брэда, о которых он не уведомил экс-супругу. Питта такое положение дел не устроило, и его адвокаты направили в суд встречный иск с просьбой не затягивать рассмотрение дела о совместной опеке.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Анджелина Джоли полностью поддерживала кандидатуру Одеркирка и ранее никогда не возражала против его дальнейшего участия в процессе. К сожалению, люди, которые больше всего страдают от такого поступка, собственные дети пары, опека над которыми до сих пор не определена,

– заявили адвокаты Брэда, отметив, что Одеркирк также присутствовал на свадьбе Питта и Джоли и уже давно вхож в семью на равных правах. Ответ от адвокатов Анджелины не заставил себя ждать: они сообщили, что у Одеркирка было 10 дней, чтобы выступить с заявлением, но представители Питта сделали это до него – опять же, с целью повлиять на его решение:



К сожалению, команда господина Питта попыталась вмешаться раньше ответа судьи. Можно лишь заключить, что это попытка воспрепятствовать или повлиять на его ответ. Любая задержка в этих разбирательствах связана с ревностной попыткой создать для господина Питта особое положение в этом деле.

Анджелина Джоли с детьми

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма “Мистер и миссис Смит” в 2005-м и начали встречаться спустя несколько месяцев после премьеры картины. Свадьба актеров состоялась в 2014-м в небольшом замке на юге Франции. А всего два года спустя, в сентябре 2016-го, Анджелина Джоли подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Произошло это на следующий день после их ссоры на борту частного самолета. Журнал Us Weekly узнал подробности скандала. Во время перелета из Ниццы в Лос-Анджелес Питт сильно напился и начал спорить с Анджелиной, в ссору вмешался Мэддокс, после чего Брэд довольно грубо ему ответил, чем спровоцировал у Джоли приступ гнева. Перед приземлением в аэропорту Миннесоты на дозаправку Анджелина потребовала, чтобы супруг протрезвел, однако он отказался следовать ее указаниям. Служащие аэропорта слышали, как пара ругается, еще до того, как к самолету подали трап. Последующее расставание сопровождалось заседаниями в суде и не самыми приятными новостями по поводу пары в СМИ. В течение следующих 4 лет Брэд прошел лечение в реабилитационной клинике и дал большое интервью о борьбе с алкогольной зависимостью, и бывшая супруга после этого значительно смягчилась по отношению к нему.