Мнение: Точки кипения

15.08.2020, 12:57, Разное

Протесты в Беларуси задвинули на обочину информационного поля протесты в России. А в России, между прочим, люди тоже протестуют.

И не только в Хабаровске, где люди уже шестую неделю проводят шествия и митинги в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала. Сегодня вон тоже тысячи людей снова вышли на протест с плакатами: «Хабаровск, выходи», «Нам нужна поддержка», «Мы здесь власть» «Я, мы, Сергей Фургал», «Фургал — наш выбор», «Нас будет больше» и «Пока мы едины — мы непобедимы». Звучали лозунги и в поддержку белорусов — «Жывэ Беларусь».

Еще одна точка кипения назрела в Башкирии, в окрестностях Стерлитамака. Там люди встали горой на защиту природного холма – шихана Куштау. На прошлой неделе около трех тысяч человек собрались у подножия Куштау, чтобы выразить протест против уничтожения горы ради добычи известняка.

Сегодня у Куштау произошла стычка между ЧОП, полицией и защитниками Куштау.

В общем, похоже, что в России тоже что-то назревает. Просыпаются люди?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда