В соцсетях появилась информация о новой платной услуге для кандидатов на выборах в Новосибирской области

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15.08.2020, 12:48, Новости дня

В интернете появилась информация о том, что на местных выборах в Новосибирской области кандидатам предлагается на платной основе воспользоваться услугами «умного голосования».

Как пишет автор Telegram-канала «Сибиряк» , что «интересная информация приходит из Новосибирска от кандидатов в депутаты».

«Координатор штаба Навального Сергей Бойко якобы предлагает кандидатам в депутаты купить «умное голосование» (…) Во время визита Навального в Новосибирск Сергею Бойко, наверное, придется отчитаться перед шефом  о проделанной работе по продаже «умного голосования», – отмечает «Сибиряк».

Напомним, еще в 2018 году суд блокировал по иску Роскомнадзора сайт Навального «Умное голосование» из-за нарушения правил хранения персональных данных пользователей.

Ранее Навальный оказался замешан еще в одном скандале, связанном с так называемым «умным голосованием». Из-за разницы позиций Навального и КПРФ по итогам президентских выборов в белоруссии, эксперты предположили возникновение конфликта между блогером и коммунистами.



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