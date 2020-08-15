В Хабаровске уже шестую субботу подряд прошли митинги и шествия в поддержку Фургала

15.08.2020, 12:45, Разное

В Хабаровске снова прошли шествия и митинги в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств.

Субботние акции протеста, как и предыдущие, начались в 12:00 (05:00 по московскому времени). Прямую трансляцию вел местный портал Dvhab.ru в Инстаграме. Согласно ей, люди собрались на центральной площади Ленина, оттуда начали шествие и прошлись по главным улицам города. Участники акции скандировали «Хабаровск, выходи», «Нам нужна поддержка», «Мы здесь власть» «Я, мы, Сергей Фургал», «Фургал — наш выбор», «Нас будет больше» и «Пока мы едины — мы непобедимы». Кроме того, звучал лозунг и в поддержку белорусов — «Жывэ Беларусь».

Фото: штаб Алексея Навального в ХабаровскеПо оценкам властей, на площадь собрались около 1,5 тысячи человек, на площади Ленина собрались около 300–400 человек. Впрочем, журналисты и очевидцы события отмечают, что людей гораздо больше. В пресс-службе администрации города также заявили, что за время акций в Хабаровске было составлено 139 протоколов об административных правонарушениях. 13 человек арестовали.

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Напомним, протесты в Хабаровском крае начались после ареста губернатора Сергея Фургала и продолжаются уже почти месяц. Экс-глава региона сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2004-2005 годов. Президент РФ Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его пост временно занял бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.

Жители региона уже шестую неделю подряд продолжают выходить на масштабные акции в поддержку арестованного чиновника. Демонстранты требуют судить бывшего чиновника в Хабаровске.