В обмен на вагнеровцев Кремль может начать военную операцию по оказанию помощи Лукашенко – журналист

15.08.2020, 12:35, Новости дня

В обмен на выдачу наемников частной военной компании “Вагнер” Россия может начать военную операцию по оказанию помощи президенту Беларуси Александру Лукашенко. Такое мнение в Facebook высказал украинский журналист Иван Яковина, специализирующийся на международной тематике.

“Вагнеровцев отдали России. В обмен на это Кремль может начать военную операцию по оказанию помощи Лукашенко, который сейчас запросто подпишет документы о вхождении в состав РФ, лишь бы только спасти свою шкуру. Я такой сценарий рассматриваю очень серьезно, так как для [президента РФ Владимира] Путина свержение Лукашенко – это вообще не вариант. Он не может допустить, чтобы у россиян перед глазами был такой пример свержения диктатуры. Поэтому, думаю, Лукашенко он поможет. Но не за бесплатно. Платой будет независимость страны”, – считает он.

Вагнеровцев отдали России.В обмен на это Кремль сейчас может начать военную операцию по оказанию помощи Лукашенко,… Posted by Yakovina Ivan on Reede, 14. august 2020

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.