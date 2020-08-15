 

В обмен на вагнеровцев Кремль может начать военную операцию по оказанию помощи Лукашенко – журналист

15.08.2020, 12:35, Новости дня

В обмен на выдачу наемников частной военной компании “Вагнер” Россия может начать военную операцию по оказанию помощи президенту Беларуси Александру Лукашенко. Такое мнение в Facebook высказал украинский журналист Иван Яковина, специализирующийся на международной тематике.

“Вагнеровцев отдали России. В обмен на это Кремль может начать военную операцию по оказанию помощи Лукашенко, который сейчас запросто подпишет документы о вхождении в состав РФ, лишь бы только спасти свою шкуру. Я такой сценарий рассматриваю очень серьезно, так как для [президента РФ Владимира] Путина свержение Лукашенко – это вообще не вариант. Он не может допустить, чтобы у россиян перед глазами был такой пример свержения диктатуры. Поэтому, думаю, Лукашенко он поможет. Но не за бесплатно. Платой будет независимость страны”, – считает он.

Вагнеровцев отдали России.В обмен на это Кремль сейчас может начать военную операцию по оказанию помощи Лукашенко,…

Posted by Yakovina Ivan on Reede, 14. august 2020

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Кабмин Украины предложил создать фонд возмещения ущерба потерпевшим от насильственных преступлений

07.07 / Российским послам могут запретить иметь иностранное гражданство

31.07 / Business Insider – всё становится нестабильным и странным — Маск опасается, что искусственный интеллект превзойдёт человека

01.07 / В комиссии онлайн-голосования по Конституции исключили возможность подтасовки данных участников

29.07 / Украина выполняет перемирие на 100 процентов. Все остальное будет зависеть от России – Зеленский

25.06 / Украина решила арестовать 18 иностранных судов за заходы в порты Крыма

15.07 / Алиев возмутился обращению Армении к ОДКБ

28.06 / Эксперт оценил прогноз явки на голосовании по поправкам

08.08 / Дорожающая еда вынудила американцев затянуть пояса

15.07 / Уникальный робот поможет пациентам с нарушениями моторно-двигательного аппарата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска