Глава ЦИК Украины: Приближенные к Офису президента люди добивались отставки членов комиссии

15.08.2020, 12:35, Новости дня

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что люди, приближенные к Офису президента, требовали его отставки. Об этом он сказал в комментарии “Украинской правде”.

“В СМИ и раньше распространялась информация о том, что глава ОП Андрей Ермак недоволен моим пребыванием в должности. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что у меня не было личной встречи с ним. Что касается распространенной информации о встрече в Офисе президента с членами ЦИК, то эта информация соответствует действительности частично. Могу подтвердить, что от людей, приближенных к Офису президента, мне поступала рекомендация о моем увольнении по собственному желанию и увольнении еще четырех членов комиссии. С намеками о возможных негативных последствиях в случае отказа”, – заявил Диденко.

Он допустил, что “ошибается и что-то неправильно понял”.

“Но если в ближайшее время будут предприниматься попытки возбудить какие-то необоснованные уголовные производства, будут приниматься другие формы преследования или организовываться информационные кампании – тогда все встанет на свои места”, – сказал Диденко.

По его словам, “безосновательное увольнение всего состава или отдельных членов ЦИК, особенно накануне выборов, – это серьезная угроза для независимости органа, для имиджа государства и репутации власти. Надеюсь, это понимают все”.

По информации “Украинской правды”, связанные с ОП лица добивались отставки председателя ЦИК Олега Диденко, секретаря Елены Гатауллиной, заместителя главы Виталия Плукаря, а также членов ЦИК Оксаны Боярчук и Владимира Перепелюка.

Нынешний состав Центризбиркома был назначен Верховной Радой 4 октября 2019 года по предложению президента Владимира Зеленского.

14 августа издание ZN.UA сообщило, что глава Офиса президента Андрей Ермак требовал от пяти членов Центризбиркома, в том числе от Диденко, написать заявления об отставке, аргументируя требование тем, что они – “люди бывшего главы ОП Андрея Богдана”.

Офис президента эту информацию категорически опроверг.

“Просто проверьте – не было встреч в Офисе президента или где-то еще с членами ЦИК, о которых сообщил сайт ZN.UA. Никаких команд, попыток вмешаться или другого подобного общения с членами ЦИК не было. Ваши источники вас обманули”, – утверждалось в сообщении ОП.