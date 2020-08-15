 

Лукашенко: Надо связаться с Путиным, потому что это уже угроза не только Беларуси

15.08.2020, 12:35, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что протесты в стране управляются из-за границы. Как сообщает БЕЛТА, об этом он заявил 15 августа на совещании в Минске.

“Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства”, – заявил он.

По мнению Лукашенко, против Беларуси “фактически по сценарию разворачивается агрессия”.

“Надо связаться с президентом России Путиным, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси – это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились”, – считает он.

Протесты в Беларуси продолжаются с вечера 9 августа. Митингующие считают результаты президентских выборов, которые проходили с 4-го по 9 августа, фальсифицированными. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. Для разгона демонстрантов силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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