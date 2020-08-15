 

Анатолий Вассерман завел аккаунт в OnlyFans

15.08.2020, 12:32, Разное

Известный российский интеллектуал Анатолий Вассерман объявил о своем переходе на площадку Onlyfans. Главная причина – возможная негативная реакция западных корпораций на мнение и позицию журналиста. Подписчикам будут доступны статьи, политические консультации, ответы на вопросы в прямом эфире и другие эксклюзивные материалы.

«Публикуясь на платформе для взрослых, я могу смело показать даже содержимое своей жилетки. Считаю, что мое творчество будет вне конкуренции среди моря силикона и тонн косметики. А самым щедрым подписчикам я раскрою секреты внутренних карманов», — сообщил Вассерман.

Российский эрудит стал первым контент-мейкером сайта, сохраняющим целибат. Известно, что на данный момент интеллектуал столкнулся с проблемой вывода средств на карту МИР, которую сервис обязался решить в сжатые сроки по многочисленным просьбам пылких интеллектуалов со всего мира.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Мнение: Пульты для телевизоров в России приравняли к электронным сигаретам

25.07 / Родители заметили загадочную аномалию, которая будит малыша

26.07 / Шоумен Александр Шпак продемонстрировал свою внешность до пластических операций

19.07 / Мнение: Азербайджано-армянский фронт в Москве

17.07 / В лечении рака высокую эффективность показала низкокалорийная диета

29.07 / Врачи рассказали, чем полезно регулярное употребление огурцов

14.08 / Мнение: Главный урок протестов в Беларуси

30.07 / В России изменят порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

01.08 / Мнение: Лучшая регрессивная терапия

11.08 / НЛО, снятый на видео в Бурятии, признан экспертами реальным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска