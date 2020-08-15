Анатолий Вассерман завел аккаунт в OnlyFans

15.08.2020, 12:32, Разное

Известный российский интеллектуал Анатолий Вассерман объявил о своем переходе на площадку Onlyfans. Главная причина – возможная негативная реакция западных корпораций на мнение и позицию журналиста. Подписчикам будут доступны статьи, политические консультации, ответы на вопросы в прямом эфире и другие эксклюзивные материалы.

«Публикуясь на платформе для взрослых, я могу смело показать даже содержимое своей жилетки. Считаю, что мое творчество будет вне конкуренции среди моря силикона и тонн косметики. А самым щедрым подписчикам я раскрою секреты внутренних карманов», — сообщил Вассерман.

Российский эрудит стал первым контент-мейкером сайта, сохраняющим целибат. Известно, что на данный момент интеллектуал столкнулся с проблемой вывода средств на карту МИР, которую сервис обязался решить в сжатые сроки по многочисленным просьбам пылких интеллектуалов со всего мира.