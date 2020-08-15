В Минске задержали школьника, подрисовавшего Лукашенко усы в учебнике

15.08.2020, 12:32, Разное

В Минске правоохранительные органы задержали 15-летнего школьника, которого подозревают в осквернении изображения Президента. Как выяснилось, молодой человек в прошлом году подрисовал усы на фотографии главы государства в учебнике.

Как сообщает TUT.by, бдительный школьный библиотекарь фотографировала ключевые страницы в каждом выдаваемом учебнике – те, где изображены Президент и другая государственная символика. Получив учебники обратно, она увидела, что в одном из них изображение Александра Лукашенко подверглось вандализму. Поскольку ещё в прошлом году портрет был цел, подозреваемого долго искать не пришлось.

«Установлено, что гражданин Республики Беларусь 2005 года рождения осквернил изображение Президента в учебнике, представляющее собой фотоснимок Лукашенко А. Г. на праздновании Парада Победы 9 мая 2014 года. После применения специальных мер злоумышленник признался в том, что в январе 2020 года (точная дата устанавливается), имея предварительный умысел, при помощи автоматической пишущей ручки добавил на изображение Президента усы из хулиганских побуждений и с целью нарушения статьи УК «Осквернение государственной символики», – говорится в пресс-релизе.

В милиции подчеркнули, что заканчивать школу юноша теперь будет в тюрьме – по соответствующей уголовной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы или до 5 лет, если защите удастся доказать, что он действовал неумышленно.