 

Лукашенко рассказал о ходе формирования нового состава правительства

15.08.2020, 12:30, Новости дня

Новый состав правительства Белоруссии в основном сформирован, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

На состоявшемся в Минске совещании Лукашенко напомнил, что кабинет министров, согласно законодательству, после избрания президента слагает полномочия, передает БелТА.

«Надо иметь в виду, что мы задолго – за год, полгода – народу сказали, что мы формируем правительство и показываем, с кем президент будет работать после выборов», – сказал он.

Таким образом, в основном правительство сформировано, но, возможно, «будут какие-то нюансы».

Президент также проинформировал, что провел разговор с премьер-министром Романом Головченко, и сообщил, что нынешнее правительство продолжит выполнять свою работу до формирования нового.

Лукашенко сообщил также, что против Белоруссии в данный момент разворачивается внешняя агрессия по сценарию «цветной революции», которая представляет угрозу: «Более того, к методичкам «цветных революций» (…) уже появились элементы внешнего вмешательства».

«Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями», – сказал он.

Белорусский лидер добавил, что до конца дня обсудит ситуацию в республике в центре стратегического управления министерства обороны.

Он полагает, что большинство участников демонстраций не понимает смысла происходящегол, однако «это понимают те, кто координирует и направляет». Президент отметил, что организаторы беспорядков фабрикуют постановочные кадры и распространяют фальшивые новости, чтобы повлиять на общественное мнение.

Ранее Лукашенко заявил, что планирует обсудить ситуацию в стране с российским коллегой Владимиром Путиным, так как происходящее касается всего пространства Союзного государства.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Лукашенко сделал выбор в пользу России.



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