 

Ученые: Алоэ помогает улучшить пищеварение и нормализовать уровень сахара в крови

15.08.2020, 12:30, Разное

Ученые назвали пять полезных свойств алоэ. Растение помогает заживлять раны, укрепить волосы, успокаивает кожу после ожогов и укусов насекомых.
Исследователи сообщают, что сок алоэ оказывает положительное воздействие на кишечник, так как восстанавливается микрофлора, нормализуется кислотно-щелочная среда. Но стоит помнить, что чистый продукт раздражает кишечник, поэтому стоит отдать предпочтение специальным аналогам в аптеке. Также растение имеет противовоспалительные и антибактериальные свойства. Оно способствует заживлению небольших ран на коже. С помощью мякоти и сока алоэ можно успокоить кожу после укусов насекомых или ожоге. Экстракт растения увлажняет кожный покров и помогает бороться с воспалительным процессом.

В его составе много микроэлементов, оказывающих положительное действие на волосяные фолликулы, поэтому компонентом обогащают шампуни и маски. Алоэ полезно и людям с диабетом, так как понижает уровень сахара в крови. Также столетник используют и в борьбе с холестерином, но перед использованием продукта необходимо проконсультироваться с доктором.



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