Водителей оштрафовали на 4,5 млн из-за несанкционированных акций в Хабаровске

15.08.2020, 12:08, Новости дня

В Хабаровск с рабочим визитом прибыл представитель Общественной палаты (ОП) РФ Александр Холодов. Он провел несколько встреч с общественниками региона, в ходе которых выяснилось, что большой проблемой стали штрафы автомобилистам за участие в несанкционированных акциях.

Холодов встретился с представителями общественности автомобильного сообщества края. Участники обсудили существующие в регионе проблемы и возможные пути их решения, следует из сообщения на сайте ОП Хабаровского края.

Большой проблемой, по мнению общественников, стали штрафы автомобилистам за участие в несанкционированных акциях.

«Владельцам транспортных средств направлены уведомления о штрафах на сумму около 4,5 млн рублей. Причем данный автомобиль мог вовсе и не быть участником шествия, а проезжать в это время по улице, где проходит митинг и просто не иметь возможности соблюсти ПДД, так как люди находятся на проезжей части. Таких случаев тысячи», – рассказал представитель общественности Евгений Солоненко.

«В Хабаровске достаточно хорошо развита система видеофиксации нарушений на дорогах. В связи с этим водители буквально стали заложниками ситуации. Автомобилисты вынуждены нарушать, потому что митингующий на дороге по факту тот же пешеход, подставляя себя под административный штраф. Действующее законодательство в такой ситуации не дает нам возможность переложить ответственность на другого. Хочется верить, что у пешеходов проснется совесть в части нарушения передвижения на дороге! На акциях говорят о свободе, но не стоит забывать, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Давайте уважать друг друга», – сказал Холодов.

Также в ходе встречи были подняты и другие вопросы, такие как тонировка машин, качество дорог, регистрация и изготовления номеров для авто, транспортный налог.

«Вопрос о снижении транспортного налога для хабаровчан болезненный. Уже долго мы бьемся над его реализацией. Пока все тщетно», – рассказал заместитель председателя Общественной палаты края, член ОП РФ Андрей Белоглазов.

«Я считаю, что транспортный налог должен быть внутри стоимости бензина! Но пока этот вопрос не решится на федеральном уровне, на региональном ничего не изменится», – отметил Холодов.

В федеральной палате Александр Холодов занимает должность заместителя председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, а также является членом с правом совещательного голоса Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам и Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО.

Ранее сообщалось, что число участников несанкционированных акций в Хабаровске продолжило снижаться.