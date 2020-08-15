Меган Маркл дала интервью о негативном влиянии СМИ и расовой дискриминации

15.08.2020, 12:03, Разное

Вчера был последний день онлайн-саммита The 19th*, и особенной его гостьей стала Меган Маркл. Она высказала свое мнение о необходимости гендерного и расового равенства, поделившись своей историей возвращения в США в разгар протестов из-за убийства Джорджа Флойда.

Эмили Рамшоу и Меган МарклБыло ужасно, но теперь я понимаю, как хорошо быть дома. Если искать в этой ситуации какие-то положительные стороны, я бы сказала, что они начали прослеживаться в течение нескольких недель после убийства Джорджа Флойда – в мирных протестах, в голосах людей, которые стали громче, в том, как люди начали признавать свою значимость. Грусть сменилась чувством вдохновения, ведь ты видишь, что ситуация меняется, – поделилась Меган. Она также подчеркнула свое негативное отношение к некачественной журналистике, в частности, той, которая “вознаграждает непристойности, а не правду”. Пусть Маркл не называла имен, но в данный момент она судится с Associated Newspapers из-за частного письма к ее отцу, которое было опубликовано в прессе:

По моему мнению и с высоты моего личного опыта за последние пару лет, могу сказать, что один только заголовок, один клик оставляют свой отпечаток. Именно исходя из этого многие начинают формировать свою точку зрения на мир и людей вокруг, и в нем стало проявляться много токсичности. Надеюсь, когда-то в репортажах будет содержаться только правда, сочувствие и сострадание, что сможет объединить людей.

Меган также взяла интервью у Эмили Рамшоу, CEO The 19th Represents Summit, обсудив проблемы, связанные с дискриминацией, и пути достижения равенства.