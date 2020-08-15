 

В Башкирии произошла стычка между ЧОП, полицией и защитниками шихана Куштау

15.08.2020, 11:40, Разное

Полиция и ЧОП сегодня утром пришли в лагерь защитников башкирского шихана Куштау. Об этом сообщает telegram-канал «КушТау online», который ведут активисты.

По словам защитников горы, ЧОПовцы хотели пропустить на Куштау технику «Башкирской содовой компании». Когда активисты попытались помешать проходу машин, против них была применена сила: били дубинками. Кроме того, активисты сообщают о стрельбе из пневматического оружия в воздух. При этом не уточняется, кто именно стрелял.

По словам активистов, сейчас в лагере плохо работает связь.

На место выехали члены Совета по правам человека при президенте республики.

Получить комментарий МВД Башкортостана «Новой газете» на момент публикации не удалось: телефон официального представителя ведомства Максима Родионова выключен.

Одновременно с атакой на активистов у Куштау началась акция в поддержку президента Башкортостана Радия Хабарова. Судя по фотографиям с места событий, в ней участвуют несколько десятков человек.

Горячая фаза противостояния у шихана Куштау в Башкирии началась в первых числах августа. «Башкирская содовая компания» хочет срыть гору для добычи известняка. Против этого выступают тысячи человек по всей республике. Шихан Куштау является священным для башкир, ему посвящена одна из древних народных легенд.

Иван Жилин
спецкор

Источник: Новая газета



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