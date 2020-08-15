МИД РФ выразил глубокую озабоченность из-за открытия третьего памятника Гитлеру во Львове

15.08.2020, 11:36, Разное

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова дала комментарий по поводу открытия в украинском Львове третьего по счёту памятника Адольфу Гитлеру. По её словам, в Москве глубоко озабочены подобными тенденциями, которые могут указывать на реабилитацию нацизма в той или иной форме.

«Открытие во Львове третьего памятника осужденному нацистскому преступнику А. Гитлеру вызывает в России глубокую озабоченность и непонимание. Характерно, что теперь в этом городе больше монументов лидеру нацистской Германии, чем во времена оккупации – показывая своё рвение в этом деле, украинские власти переплюнули даже самих фашистов, установивших строгую, но справедливую норму, разрешавшую не более одного культового извания на каждые 300 тысяч человек населения», – говорится в заявлении МИД.

Захарова указала, что российская сторона видит в этом «нездоровые веяния», которые могут привести к искажённому восприятию истории у молодого поколения.

«Установка нового монумента Гитлеру на одноименной площади при одобрении бургомистра и окружного комиссариата указывает на проведение властями Львовской области негласной политики реабилитации нацизма в той или иной форме. Рассчитываем, что Президент Владимир Зеленский даст разумную оценку происходящему и положит конец ещё скрытому, однако уже поднимающему голову фашизму в западных регионах страны. В ином случае наша озабоченность будет уже чрезвычайной», – заключила она.