Белорусские пограничники не пропустили двух «альпинистов» из Польши

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15.08.2020, 11:30, Новости дня

Белорусские пограничники не впустили в страну двух граждан Польши, которые прибыли в Минск «с подозрительным багажом» и не смогли внятно объяснить цели своего визита, однако представились альпинистами, сообщили в госпогранкомитете республики.

В госпогранкомитете сообщили, что вечером 13 августа «в пункте пропуска Национальный аэропорт «Минск» на рейсе, прибывшем в белорусскую столицу из Варшавы, пограничниками выявлены двое граждан Польши с подозрительным багажом», передает ТАСС.

Было проведено разбирательство, после которого на основании закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» гражданам Польши отказали во въезде.

Отмечается, что по прибытии в минский аэропорт граждане Польши заявили, что профессионально занимаются альпинизмом и приехали в Белоруссию исключительно в туристических целях, а за происходящими в республике событиями они якобы не следили.

«Эту версию опровергают обнаруженные в ходе осмотра смартфона одного из поляков скриншоты известного вбросами недостоверной информации деструктивного Telegram-канала», – отметили в комитете.

Также, по информации ведомства, у них был обнаружен список белорусских городов, в которых фиксируются протестные настроения и несанкционированные митинги, и контакты правозащитников и райотделов милиции.

Кроме того, у них была с собой дорогостоящая профессиональная фото- и видеоаппаратура, видеокамеры GoPro, квадрокоптер с возможностью фото- и видеосъемки, профессиональные микрофоны, большое количество электронных накопителей, ноутбуки, палатки и спальные мешки.

«Место своего проживания в Минске молодые люди подтвердить документально не смогли», – заявили в комитете.

Ранее белорусские пограничники не пустили в страну «двух подозрительных граждан Латвии». Один из мужчин рассказал, что приехал в Белоруссию отдохнуть, но куда именно, еще не решил, а второй – по работе, однако созвониться с партнером не смог.

У них были с собой 15 тыс. долларов США. Кроме того, «у «бизнесмена» еще была и татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверх розой ветров». В их телефонах обнаружили Telegram-сообщество из пяти человек – двух латышей и троих украинцев: «Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Запад приступил к дипломатическому свержению Александра Лукашенко, который объявлен победителем на выборах президента Белоруссии.



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