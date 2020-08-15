 

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 232 человек, заболело 16 детей – Кличко

15.08.2020, 11:25, Новости дня

В Киеве за сутки подтвердили 232 случая заражения коронавирусом, среди заболевших пять медиков и 16 детей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram 15 августа.

По его информации, среди заболевших 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет, 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, шесть девочек от трех до 15 лет и 10 мальчиков от восьми до 17 лет.

“В больницы Киева за сутки госпитализировали 27 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей”, – сказано в сообщении.

За сутки в столице выздоровело 57 человек, всего болезнь победило 3373 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Соломенском районе – 40, в Днепровском – 34, в Дарницком – 33 случая.

“Киев уже находится в “желтой” зоне эпидемиологической опасности. Ограничения и запреты, связанные с этим, начнут действовать с понедельника, 17 августа”, – напомнил Кличко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 89 719 (+1847), 2044 из них умерли (+33), 47 430 выздоровели (+633). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (10 392), Львовской (11 824) и Черновицкой (7434) областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Новый внедорожник Range Rover 2022 года тестируют на Нюрбургринге

17.07 / Чешский приятель Сафронова отверг связь со спецслужбами

09.07 / Общество: Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

13.08 / США решили сохранить пошлины против ЕС по делу Airbus

30.06 / Памфилова заверила в безуспешности попыток двойного голосования по Конституции

10.07 / Подозреваемых в изнасиловании и убийстве ребенка задержали на Сахалине

05.07 / Порошенко заявил, что в команде Зеленского есть человек, который пять лет каденции экс-президента провел в РФ

14.07 / “Будет независимый технократ”. Зеленский пообещал МВФ, что до конца недели предложит Раде кандидатуру нового главы НБУ

27.06 / Independent – Джонсон пообещал конструктивный диалог с Брюсселем, но не исключил и «жёсткого» разрыва с ЕС

05.07 / В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 78 человек. Кличко рассказал подробности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска