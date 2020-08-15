В Киеве за сутки коронавирус выявили у 232 человек, заболело 16 детей – Кличко

15.08.2020, 11:25, Новости дня

В Киеве за сутки подтвердили 232 случая заражения коронавирусом, среди заболевших пять медиков и 16 детей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram 15 августа.

По его информации, среди заболевших 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет, 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, шесть девочек от трех до 15 лет и 10 мальчиков от восьми до 17 лет.

“В больницы Киева за сутки госпитализировали 27 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей”, – сказано в сообщении.

За сутки в столице выздоровело 57 человек, всего болезнь победило 3373 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Соломенском районе – 40, в Днепровском – 34, в Дарницком – 33 случая.

“Киев уже находится в “желтой” зоне эпидемиологической опасности. Ограничения и запреты, связанные с этим, начнут действовать с понедельника, 17 августа”, – напомнил Кличко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 89 719 (+1847), 2044 из них умерли (+33), 47 430 выздоровели (+633). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (10 392), Львовской (11 824) и Черновицкой (7434) областях.