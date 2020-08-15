Личное: Зачем умерла Легкоступова?

15.08.2020, 11:10, Разное

Пила-пила и допилась. До гробовой доски. В прямом смысле слова.



Фото: 1838.life

Первой о смерти Легкоступовой сообщила её дочь:

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки».

Прочитав это заявление, я поняла, зачем умерла Ягода-малина.

Да чтобы дать людям возможность полицемерить!

Люди любят лицемерить. Правде смотреть в глаза боитесь, а лицемерить вам — комфортно, привычно и даже где-то сладко.

Вот, например, допилась Легкоступова. Да и хер бы с ней! Так выглядит моя правда. Ещё более глубокая правда может выглядеть и так: близкие вздохнули с облегчением.

А почему бы и нет?

Когда мать или дочь уходит в запои — это же ужас, какая боль, какой стыд! Думаю, что Легкоступова всех уже достала своими пьянками!

Но вот допилась. Умерла. И после этого вдруг стала «лучшей в мире мамой, дочерью и бабушкой»? Ну, что за адово лицемерие?

Разве бухая баба может быть хотя бы нормальной дочерью, мамой, бабушкой? Она может быть только трагедией и позором семьи. Ну, вот в чём я не права?

Но нет: умрёт какой-нибудь человек, пусть и алкаш, пусть и подонок, пусть и идиотина, и люди бросаются его или её восхвалять.

Лицемеры херовы!

Я же люблю правду, и моя правда в данном случае — в том, что пить надо меньше, и алкашей мне не жалко.

А ваша?