 

В РФ подтвердили 5 тыс. новых случаев коронавируса

15.08.2020, 9:30, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлен 5061 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 917 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 5061 новый случай коронавируса в 84 регионах», из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 695, Санкт-Петербурге – 162, Свердловской области – 158.

Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 6 тыс. 447 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 917 тыс. 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 тыс. 617 летальных исходов, выздоровели 729 тыс. 411 человек.

Накануне, 14 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5065. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на четыре.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Туристка из Москвы попала «в плен» к ежевике в Крыму

25.06 / Глава отделения «Голоса» оказалась связана с офшором из «панамского досье»

24.07 / Патриарх утвердил лишение сана схиигумена Сергия

08.07 / В Киеве задержали куратора боевиков “ДНР”. Созданное им подразделение причастно к крушению рейса MH17

31.07 / По делу о ДТП в Крыму задержан организатор перевозки микроавтобусом

14.08 / Москвич признался в расчленении жены

06.08 / МЧС РФ развернуло мобильный госпиталь в Бейруте

13.07 / Жирные кислоты уничтожают раковые клетки человека

26.06 / Российская нефть впервые стала намного дороже европейской

24.06 / США пригрозили ВАДА прекращением финансирования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска