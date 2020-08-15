В РФ подтвердили 5 тыс. новых случаев коронавируса

15.08.2020, 9:30, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлен 5061 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 917 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлен 5061 новый случай коронавируса в 84 регионах», из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 695, Санкт-Петербурге – 162, Свердловской области – 158.

Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 6 тыс. 447 человек.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 917 тыс. 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 тыс. 617 летальных исходов, выздоровели 729 тыс. 411 человек.

Накануне, 14 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5065. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на четыре.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.