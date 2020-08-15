Врач сообщила о продуктах, запускающих в организме процесс старения

15.08.2020, 10:30, Разное

Анастасия Голобородько, нутрициолог, пояснила о продуктах, которые запускают процесс старения в организме. Одними из них является альтернативное молоко и фреши.

Во время выступления на YouTube врач назвала продукты, употребление которых после 35 лет должно быть под контролем. В первую очередь к ним отнесли фреши и растительное молоко. Эксперт сообщает, что в них есть консервант, чаще всего фруктоза. Не следует каждый день употреблять мясо, которое отрицательно влияет на организм, приводит к быстрому его старению. В таких продуктах содержатся антибиотики, добавки гормонов, которые применяют для быстрого роста поголовья.

Среди указанных доктором продуктов числится и хлеб. Анастасия Голобородько отмечает, что не стоит есть его каждый день. В промышленном производстве в хлеб добавляют много соли, добавок, которые увеличивают скорость приготовления теста для выпечки. Лучше всего печь подобную продукцию в домашних условиях.