“Это демоны современной войны”. Зеленский заявил, что последствия выдачи “вагнеровцев” России будут трагическими

15.08.2020, 10:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский считает недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании “Вагнер” России. Об этом он написал в Facebook.

Задержанных наемников украинский глава государства назвал “демонами современной войны”.

Он считает, что последствия их освобождения “будут трагическими”. “Мы понимаем, что “вагнеровцы” все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти “вагнеровцы” очень хорошо умеют”, – отметил Зеленский.

Он отверг обвинения белорусских властей во вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси, подчеркнув, что “людей, которые действительно имеют отношение к вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины – прежде всего Украины – демонстративно отдали третьей стороне”.

“Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий. Считают такое решение, мягко говоря, несправедливо, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи”, – заявил президент Украины.

Зеленский при этом подчеркнул, что “вагнеровцам” не удастся избежать ответственности. “Все равно придется отвечать. Перед законом или уже сразу перед Богом”, – заключил он.

Декілька слів про важливе з ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ. Про тих самих «вагнерівців», демонів сучасної війни, яких уряд Білорусі… Posted by Володимир Зеленський on Reede, 14. august 2020

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.