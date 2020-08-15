 

Медики рассказали о завтраке, помогающем спасти печень

15.08.2020, 10:17, Разное

Печень – важный орган, который отвечает за фильтрацию проникающей в организм пищи, участвует в регуляции процесса переваривания еды. Доктора рассказали о завтраке, который поможет сберечь здоровье органа.
Специалисты сообщают, что после ночного сна люди должны выпивать стакан воды. Они советуют завтракать через час, но не бутербродами с колбасой, картофелем, хлебом или манной кашей, так как подобные блюда приводят к диабету ІІ типа и ожирению.

Утром лучше всего употреблять свежевыжатый сок, ягоды, фрукты, зерна пшеницы, которые содержат много биологически активных веществ и витаминов. Можно добавить в меню кисломолочные продукты, бобовые, которые поставляют белок в организм и поддерживают микрофлору кишечника. Полезна для печени гречневая, овсяная каши, мюсли или продукты из цельного нешлифованного зерна.

Медики также советуют добавить в утреннее меню мед, семена льна, что поспособствует естественному оздоровлению. Сбалансированный завтрак поможет работоспособности печени, активному выведению токсинов из организма.



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