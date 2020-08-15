Придуман способ защиты ДНК от мутаций, которые вызывают рак

15.08.2020, 10:15, Новости дня

Российские ученые занимаются изучением защитного действия производных растительного лигнина на генетический аппарат клетки, которая находится под воздействием химиотерапии и радиации. Соединение лигнин содержится в клетках сосудистых растений и некоторых водорослях.

По мнению ученых, природные полифенольные соединения в будущем можно будет применять в качестве средств профилактики канцерогенеза и старения, а также в роли препаратов сопроводительной терапии онкологических пациентов, которые получают химиотерапевтическое или лучевое лечение.

Как утверждают специалисты, исследование займет два года. Во время первого этапа ученым удалось доказать способность новых производных лигнина существенно снижать проявления токсичности препаратов химиотерапии, а также облегчать течение лучевой болезни у лабораторных животных. Во время второго этапа специалисты планируют испытать технологию на рыбках, лабораторных мышах и крысах.