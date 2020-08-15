Не йети и не гномы: Загадочные человечки ростом с 10-летнего ребенка

15.08.2020, 10:30, Разное

Легенды о загадочных маленьких людях, живущих обособленно и скрывающихся от других людей, можно услышать во многих странах по всему миру. Но иногда идет речь не о крошечных карликах, а о достаточно крупных человекоподобных племенах.

p>Слово "гуманоид" чаще всего используется в отношение инопланетян, но на самом деле оно лишь означает "человекоподобный" и его можно применять к любым живым существам, с виду похожим на человека и скорее всего разумным.

За исключением йети – ведь при всей их человекоподобности они все-таки больше всего напоминают животное и наличие у них разума очень большой вопрос.

Так вот, в лесах и пустошах нашей планеты, судя по всему, обитают целые племена гуманоидов – загадочных человекообразных сущностей. По крайней мере если верить рассказам очевидцев, которые видели их.

Часть этих историй относится к наблюдениям "гномов", "гоблинов", "фей" и прочих существ довольно маленького размера. Эти истории публиковали неоднократно. Но есть еще целый пласт случаев, когда люди видели существ ростом примерно с 8-ми или 10-летнего ребенка, и за исключением небольшого роста эти существа очень сильно походили на обычных людей.

Историй этих немного, но от них сложно отмахнуться, списав на галлюцинации или выдумку. В конце концов существование людей очень маленького роста физически полностью реально – вспомните миниатюрных пигмеев Африки. Другое дело, когда таких "пигмеев" видят в лесах США, тогда это действительно очень странно.

Итак, первая история косвенно связана с родоначальником криптозоологии – исследователем Айваном Сандерсоном. Именно он в 1947 году ввел в обращение этот термин, когда изучал проблему Снежного человека. В 1959 году Сандерсону написала некая миссис Уэйн и ее письмо его очень заинтересовало:

"Я сейчас домохозяйка, но раньше училась на биолога и получила степень магистра зоологии. Мой муж химик, а старший сын техник в ВВС. Раньше я жила в Миссисипи, но уже 10 лет мы живем в штате Кентукки. И я хочу спросить вас слышали ли вы когда-нибудь о маленьких красных человечках из Дельты?

Там, где я выросла, о них знали лишь то, что лучше всего в них не стрелять, так как если на труп наткнется шериф, то может предъявить обвинение как за убийство человека. И я была очень удивлена, когда узнала, что о них знают и в Кентукки, хотя местным потребовалось несколько лет, чтобы заговорить со мной на эту тему.

Они рассказывали, что эти красные человечки ростом с 10-летнего ребенка и великолепно лазают по деревьям, прямо как обезьяны. Живут они рядом с водой и при малейшей опасности бросаются в воду. И они не дикари, охотники на ондатр рассказывали, что они носят одежду, правда в основном старые тряпки, которые люди выбрасывают на свалку. Старые джинсы, поношенное белье и тд."

Что ответил Сандерсон на это любопытное письмо, увы, неизвестно, однако об этих же человечках рассказывали и другие люди. Исследователь аномальных существ Мак Тоннис в своей книге The Cryptoterrestrials (2010) писал, что у него есть история от надежного источника о маленьких людях, которые живут в лесах на северо-западе США.

"Мой источник встретил небольшую группу этих гуманоидов в лесистой местности и они были очень похожи на обычных людей, за исключением маленького роста. Хотя встреча была непродолжительной, они рассказали, что появились на этих землях раньше всех человеческих культур и у них есть свой собственный язык".

Самое любопытное, что внешне эти человечки выглядели как представители азиатской расы. По мнению Тонниса, это реально могла быть очень древняя группа ранних коренных американцев, которые выбрали скрытый ото всех образ жизни.

Теперь перенесемся из США в Центральную Америку, в странах которой популярны существа под названием дуэнде. Чаще всего их считают подобных гномам, троллям или гоблинам, однако дуэнде отличаются от них тем, что куда крупнее в размерах и с виду похожи на людей, ростом с 6-7-летнего ребенка.

Тот же Сандерсон писал в своей книге в 1961 году, что встречался с очень многими людьми, которые на полном серьезе рассказывали ему о том, что видели дуэнде. Причем чаще всего это были люди, занимающие важные посты в департаменте лесного хозяйства, то есть те, кто много времени проводили в лесах.

Один из них, занимающий должность старшего лесничего, рассказывал Сандерсону, что лично видел двух человечков, которые следили за ним с окраины заповедника у подножия горы Майя. Ростом они были с метр или чуть выше, пропорционально сложенные, но с массивными тяжелыми плечами. Руки у них были по пропорциям длиннее, чем у людей и были покрыты короткой, но густой шерстью.

Лица у были плоскими, как у азиатов и с таким же желтоватым цветом кожи. Волосы на голове были длинными. Лесничий замечал этих человечков неоднократно и всякий раз они внимательно следили за ним, не показывая признаков агрессии.

А сейчас перенесемся в Иран, где в пустынном районе Шахдад провинции Южный Хорасан находится небольшая деревня Махуник. Некоторые ее дома вполне обычные, хотя и очень примитивные, со стенами из кирпича ручной работы и глины, и в них живут обычные местные бедняки, но огромное количество других домиков поражают своими миниатюрными размерами.

Домики и правда очень маленькие, с низким потолком и таким крошечным дверным проемом, что туда без проблем сможет войти лишь 8-10-летний ребенок или младше. При этом они очень древние, самые старые постройки в Махуник были возведены около 5 тысяч лет назад (!).

Если судить по размерам этих дверей и домов, то они были построены для людей, чей рост не превышал 1 метра.

Загадка заключается еще и в том, что прожили эти маленькие люди в деревне совсем немного и примерно в начале 3 тысячелетия до нашей эры покинули ее по неизвестным причинам. Исход их был внезапным, если судить по тому, что немало вещей, таких как горшки или инструменты, были оставлены в домах.

После их ухода или же одновременно с ним многие двери в домиках были завалены камнями, словно в попытке предотвратить захват жилья другими и сохранить его.

"Важным аспектом этой деревни в Шахдаде является странная архитектура обнаруженных домов, переулков и найденных артефактов. Стены, потолок, печи, полки, личные вещи были словно созданы для использования лишь "карликами". За прошедшие 5 тысяч лет с момента ухода этого народа, большая часть построек была погребена под землей. Причины ухода "карликов" до сих пор остается тайной", – писали о деревне Махуник журналисты газеты "Iran Daily".

Дискуссии о загадочной иранской "деревне карликов" ведутся и в наши дни. Кто-то считает, что местные люди были маленького роста, потому что часто страдали от голода и засух. Именно поэтому мол они и покинули свои дома, когда поняли, что здесь их ждет лишь голодная смерть.

Другие уверяли, что низкий рост мог быть следствием случайной мутации, которая усложнилась из-за отдаленности деревни и частых близкородственных связей.

Так или иначе, но когда в августе 2005 года в этих местах обнаружили маленькое мумифицированное тело человека, споры стали еще более оживленными. Ранний анализ тела показал, что этому человечку на момент смерти было 16-17 лет, при этом по размерам он был не больше младенца. Умер он около 400 лет назад.

Более поздний анализ показал, что останки вероятно принадлежат недоношенному младенцу, однако когда это было объявлено возникли теории заговора, что это было сделано специально, чтобы "заткнуть" результаты первого анализа.