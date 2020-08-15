Мнение: Not Yet

15.08.2020, 10:10, Разное

Вне зависимости от того, чем закончатся белорусские события, они могут оказать косвенное влияние и на российскую повестку. Вряд ли это влияние будет значимым, но дополнительным фактором и без того непростой обстановки стать могут. В сентябре состоится ряд губернаторских выборов, причем несколько регионов очевидно находятся в зоне риска. На Дальнем Востоке, который откровенно фрондирует, это Камчатка. Собственно, и других проблемных мест хватает, и вообще, Россия вся потихоньку становится проблемным местом для Кремля. Не та страна ему досталась.

При этом дана вполне жесткая команда Единой России – никаких самовыдвижений, идем под партийными флагами, а потому вариант голосований "Кто угодно, только не единоросс" вполне возможен, а значит – придется предпринимать дополнительные усилия, чтобы не допустить "эффект Фургала" 18 года.

При этом понятно, что любой итог любых выборов значимого влияния на федеральную повестку не окажет, и даже в самом негативном для власти сценарии он так и останется локализован где-то там, на глубокой периферии. Видимо, поэтому пока Кремль и сохраняет вполне олимпийское спокойствие. Кроме того, теперь есть возможность закрыть протесты введением нового карантина, что дает кремлевским в руки дополнительный козырь.

В любом случае лозунг "Россия – Некст" после белорусских событий выглядит сильно преждевременным. Мы пойдем своим путем и по своему сценарию. И он, конечно, будет сильно отличаться от белорусского при любых раскладах. Слишком большая и очень неравномерная страна, чтобы как Белоруссия, в одну неделю встать и сплотиться вокруг одной-единственной задачи. У Кремля есть существенно большая свобода маневра по сравнению с Лукашенко, а потому никаких аналогий нет и скорее всего, не будет. Здесь с высокой долей вероятности можно сказать – не сейчас. Not Yet.

Другой вопрос, что российские противоречия гораздо глубже и существенно более критичны, чем белорусские. Причем как "в среднем по больнице", так и по отдельным территориям. Поэтому нас в любом случае ожидают локальные, но достаточно сильные вспышки протестов. И чем дальше – тем сильнее и чаще. Задача Кремля – не допустить их синхронизации, а бороться с региональными протестами будут, скорее всего, по хабаровскому сценарию – игнорировать в надежде на их "выгорание". Заливать ресурсами и терроризировать регионы не получится – просто нет ресурсов. Ни силовых, ни финансовых. Все, что остается под рукой, будет держаться в ключевых и значимых локациях – в столицах и крупных уральских и сибирских городах. Там – да, там ставка на террор будет максимальной.

Собственно, другого способа действий за Кремль в сегодняшних условиях придумать сложно. У него и цейтнот, и ресурсный кризис. Здесь что-то другое и изобрести непросто, и реализовать при той ужасающей исполнительской дисциплине затруднительно.