Ученые сообщили о средствах гигиены, вызывающих рак, ожирение и бесплодие

15.08.2020, 10:09, Разное

Ученые рассказали о средствах гигиены, увеличивающих риск возникновения рака, ожирения и бесплодия. Для изготовления таких товаров применяют опасные соединения.

Эндокринологи в США 5 лет назад обнародовали перечень из 15 компонентов, входящих в состав бытовой химии, гигиенических средств и вызывающих онкологические процессы, ожирение, диабет. Через 2 года перечень расширили до 45 соединений. Но в нем не оказались полифторалкильные и перфторалкильные (PFAS) соединений.

Учеными проведен анализ более 1300 исследований, они узнали, что названная химия может провоцировать заболевания щитовидной железы, бесплодие, диабет, онкологию, болезни сердца. Эксперты из Швейцарии и США доказали отрицательное влияние бисфенолов и другой химии на образование интеллекта. Высокое количество фталатов, PFAS и бисфенола в крови беременных привело к низкому IQ их детей. Специалисты из США подчеркивают, что небезопасны косметические средства, химия для уборки, зубные щетки, нити, в которых много PFAS, увеличивающих риск болезней рака яичников, щитовидной железы.

Специалисты из Массачусетса сообщают о небезопасности зубных щеток. С течением времени в их щетинках появляются микротрещины, где собирается антибиотик триклозан. В малом количестве он не несет опасности, а в большом – запускает гормональный сбой. Если щетку использовать более 3-х месяцев, то в организм проникает триклозана в 10 раз выше нормы. Также в отбеливающих зубных пастах есть ионол, задерживающийся в щетинах. Он увеличивает вероятность онкологии.