Странный зубастый скелет обнаружили у озера в Тюменской области

15.08.2020, 10:12, Разное

На зубастые останки непонятного существа наткнулся житель Ямало-Ненецкой области и тут же подумал, что это наверное крокодил. Скелет был крупным и на вид пугающим.

Житель поселка Ямбург, что в Ямало-Ненецком автономном округе (Тюменская область), был немало удивлен, когда пошел на рыбалку на озеро и нашел там скелет загадочного существа.

В длину скелет был довольно крупным, рыбак померил его своими шагами и вышло на пять шагов. Челюсти существа длинные и узкие со множеством острых мелких зубов.

"Рыбачу на озере около порта поселка Ямбург, наткнулся на скелет непонятного животного. Кто это? Челюсть, зубы, ребра. Непонятно что за животное. Крокодил? Но ребра очень большие! Какое-то доисторическое животное?", – так неназванный рыбак прокомментировал свою находку.

Это видео очень быстро распространилось в соцсетях и тысячи пользователей сети стали выдвигать теории о том, что это такое. Чаще всего предполагалось, что это крокодил, косатка или некое доисторическое чудище.

Некоторые комментаторы сходу заявили, что это не может быть нечто доисторическое, так как древние кости, лежащие на поверхности, давным давно бы разрушились. Однако другие им возразили, что кости могли недавно разморозиться из вечной мерзлоты.

Со скелетом крокодила у находки было немного общего.

Сравнение челюстей находки с челюстями кита-косатки показало, что у косатки зубы куда больше в размерах.

А вот сравнение челюстей с челюстями кита-белухи показало большое сходство. Хотя вероятность того, что кит мог заплыть сюда из моря, очень невелика, ее нельзя исключать, так как иногда в погоне за рыбой белухи заплывают и в реки. Некоторые исследователи, опрошенные журналистами, тоже заявили, что кости похожи на скелет белухи.

Знающие люди при этом писали, что далеко не все реки в районе Ямбурга имеют соединение с морской бухтой, да и в озерах банально мелко для кита-белухи. Так что если это и белуха, загадка все равно остается.

Впрочем, еще странный ямальский скелет внезапно оказался похожим на вымершего морского ящера мозазавра.