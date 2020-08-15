Правительство расширило перечень субсидируемых авиарейсов

15.08.2020, 10:08, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня субсидируемых авиарейсов на 138 маршрутов, сообщила пресс-служба правительства.

В сообщении на сайте правительства указывается, что «перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций».

«Речь идет об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами», – отмечается там.

Постановление фиксирует, что приоритет на субсидии будут иметь компании, которые используют современные российские самолеты.