Правительство расширило перечень субсидируемых авиарейсов
15.08.2020, 10:08, Новости дня
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня субсидируемых авиарейсов на 138 маршрутов, сообщила пресс-служба правительства.
В сообщении на сайте правительства указывается, что «перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций».
«Речь идет об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами», – отмечается там.
Постановление фиксирует, что приоритет на субсидии будут иметь компании, которые используют современные российские самолеты.
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