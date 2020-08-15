Эстония поддерживает санкции против «Северного потока — 2» несмотря на противоречия среди стран ЕС

15.08.2020, 9:54, Новости дня

Эстонский МИД считает, что санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» обоснованные, несмотря на противоречия среди стран Евросоюза. Как передаёт ERR, так в эстонском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на высказывание еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, которая усомнилась в готовящихся санкциях.

Позиция МИД Эстонии относительно строительства газопровода Nord Stream 2 чёткая: санкции США против него обоснованные, несмотря на противоречия среди стран Евросоюза. Депутат Европарламента Урмас Паэт уверен, что газопровод нарушает европейскую политику безопасности. Все эти заявления — реакция на вчерашнее высказывание еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, которая усомнилась в готовящихся санкциях.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон не давала интервью немецкой газете Handelsblatt и не говорила, что новые американские санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве Nord Stream 2, нарушают международное право, несмотря на то что у редакции имеется скрин со вчерашней статьи.

По словам её советника, эту позицию озвучил один из спикеров Еврокомиссии, а газета приписала её еврокомиссару. Действительно, сегодня на сайте имя Кадри Симсон уже не фигурировало. Но вчера в интервью «Актуальной камере» Симсон не опровергла эти утверждения и усомнилась в американских санкциях.

КАДРИ СИМСОН, еврокомиссар по энергетике: Вся деятельность, которая соответствует законам ЕС и международному праву и которую ведут европейские предприятия, законна. Поэтому введение санкций на эту деятельность является cомнительным.

Чтобы исправить искажённую информационную картину и прояснить позицию высокопоставленного чиновника в этом вопросе, мы попросили Симсон о новом интервью, но нам отказали. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу пояснил, в чём дело.

УРМАС РЕЙНСАЛУ, глава МИД Эстонии: Одно дело — это Еврокомиссия. Она отстаивает интересы европейских государств, в том числе и экономические. Другое дело — в Евросоюзе нет единого и чёткого отношения к Nord Stream 2. Как в поддержке, так и в воспрепятствовании его строительству. У Эстонии, как и у некоторых других государств, одно мнение по этому вопросу, у других — другое.

Несмотря на то что у Еврокомиссии есть чёткая политика в сфере энергобезопасности, внутри ведомства существуют разные мнения по этому поводу, поясняет евродепутат Урмас Паэт.

УРМАС ПАЭТ, евродепутат: Единая позиция Еврокомиссии и Совета ЕС в том, что Nord Stream 2 против единой политики энергетической безопасности Европы. Конечно, никому санкции не нравятся, но сейчас кажется, что США больше выступают за безопасность Европы, чем некоторые члены Еврокомиссии и некоторые страны — члены Евросоюза.

По мнению Паэта, Еврокомиссия в ближайшее время должна чётче обозначить, какую позицию она занимает в этом вопросе.

Дата выхода в эфир 13 августа 2020 года.